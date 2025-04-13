"الطريق تحول إلى نهر أحمر".. إصابة سائق في حادث انقلاب شاحنة طماطم بالشرقية -صور

الشرقية - ياسمين عزت:

أصيب سائق شاحنة نقل إثر حادث تصادم وانقلاب مروع على طريق الكسارة - الصالحية الجديدة، أمام مصنع السكر بمحافظة الشرقية.

تسبب الحادث في انقلاب الشاحنة المحملة بأطنان من محصول الطماطم، مما أدى إلى تناثرها على الطريق وتحوله إلى ما يشبه "نهرًا أحمر".

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصاب. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة سائق سيارة نقل كان يستقلها ويحمل على متنها خضروات.

وكشفت التحريات الأولية، أن سائق السيارة المصاب كان يسير عكس الاتجاه، وهو ما أدى إلى اصطدامه بشاحنة تريلا محملة بالطماطم وانقلابها.

أسفر الحادث عن إصابة سائق التريلا أيضًا، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.