كنائس وأديرة بني سويف تحتفل بأحد السعف -صور

بني سويف-حمدي سليمان:

تزينت الكنائس و الأديرة في بني سويف بالورود وسعف النخيل، احتفالا بعيد أحد السعف أو "أحد الشعانين"، وسط فرحة عارمة، وإجراءات أمنية مشددة.

وترأس الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها، القداس الإلهي لأحد الشعانين، وذلك بكاتدرائية "مار مينا" بشرق النيل بمحافظة بني سويف بمشاركة آباء الكنيسة، وعدد كبير من مسيحيي المحافظة.

وطالب الأنبا غبريال، المسيحيين في بني سويف، برفع أيديهم ضارعين إلى الله، والدعاء أن يحافظ على مصر، ويعم الاستقرار والرخاء ربوع البلاد.

وفي السياق حرص الأقباط من مختلف مراكز المحافظة السبعة، على التوافد على الكنائس حاملين أغصان السعف المجدول على أشكال الصليب، والتاج، والقلوب، إضافة إلى حمل الورود وأعواد القمح، تيمنًا بأهالي القدس، عندما استقبلوا السيد المسيح عليه السلام.