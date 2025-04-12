بالفيديو والصور- تشييع جنازة المخرج مصطفى درويش زوج الفنانة عارفة عبد الرسول بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري:

شيّعت ظهر اليوم السبت جنازة المخرج السرحي مصطفى درويش، زوج الفنانة القديرة عارفة عبد الرسول، الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة، وسط أجواء مهيبة ومليئة بالحزن.

أقيمت مراسم الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد المواساة بمنطقة باب شرق بوسط الإسكندرية. ووري جثمان الفقيد الثرى في مقابر المنارة القريبة من المسجد، بحضور عدد من أفراد الأسرة والمقربين، بينما ظهرت علامات الحزن الشديد على الفنانة عارفة عبد الرسول التي رافقت زوجها في رحلته الأخيرة.

وكانت أعلنت عبد الرسول نبأ وفاة زوجها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، حيث كتبت: "ورحل رفيق العمر... مصطفى درويش".

يُعتبر مصطفى درويش واحدًا من أبرز المخرجين في الساحة الفنية المصرية، حيث اشتهر بابتكاراته وإبداعاته في مجال الإخراج المسرحي. قدّم درويش أعمالًا فنية تركت أثرًا كبيرًا في نفوس الجمهور، متأثرًا بعدة مدارس إبداعية ومتعاونًا مع نخبة من فناني المسرح المصري والعربي.

لم يقتصر إبداع درويش على المسرح، بل امتد ليشمل الإخراج السينمائي، حيث دمج بين الدراما والجماليات البصرية، مما جعله يحظى بشهرة واسعة. وبرحيله المفاجئ، فقد الوسط الفني رمزًا بارزًا سيظل اسمه محفورًا في تاريخ المسرح والسينما المصرية.

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