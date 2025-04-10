عاصفة رملية تضرب جنوب سيناء.. والمحافظة تحذر السائقين- صور

جنوب سيناء - رضا السيد:

تعرضت مدن محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، لرياح شديدة محملة بالرمال الناعمة، وضرب الطريق الدولي "طور سيناء - شرم الشيخ"، عاصفة رملية شديدة، وأعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التغيرات الجوية.

وحذرت الوحدات المحلية لمدن المحافظة السائقين بتوخي الحذر، تحسبًا لوقوع حوادث.

وأكدت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، على متابعة المستمرة للظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلة، والمديريات الخدمات المعنية، للوقوف على تداعيات الأمور، مشير إلى أنه لم تتلق أي اخطارات أو بلاغات حتى اللحظة.

وأكدت الغرفة على اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس اعتبارًا من اليوم الخميس حتى غدًا الجمعة، وتراوحت سرعة الرياح بين 50 حتى 70 كيلومتر في الساعة، وارتفاع الأمواج من 2,5 حتى 4 أمتار.

ووجه اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة، والمديريات الخدمات، لمواجهة الظروف الجوية التي تشهدها المحافظة، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.