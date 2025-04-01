ماذا حدث في سماء الأقصر؟.. 6 بالونات طائرة تُجبر على الهبوط الاضطراري -صور

الأقصر - محمد محروس:

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، حالة من الطقس المتقلبة، حيث تسببت رياح الخماسين في هبوط اضطراري لـ6 بالونات طائرة، وذلك بعد إقلاع 50 رحلة بالون أقلت 1100 سائح من جنسيات مختلفة، دون تسجيل أي إصابات.

وكشفت مصادر، عن هبط بالونان في منطقة جبل وادي الملوك بالقرنة، بينما هبط بالونان آخران داخل حرم مطار البالون الطائر بعد اصطدامهما ببعضهما. كما هبط بالون آخر بالقرب من مدق الكنيسة الصحراوي في مركز نقادة بمحافظة قنا، بالإضافة إلى بالون آخر هبط في المنطقة الصحراوية الغربية لنجع حمادي.

وأكدت المصادر، أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية جراء هذه الحوادث.

جدير بالذكر، أن تشغيل البالون الطائر يعتمد على توفر ظروف مناخية مناسبة، من أبرزها عدم تجاوز سرعة الرياح 7 عقدات، ووضوح مجال الرؤية دون شبورة ضبابية على ارتفاع 1500 قدم من سطح الأرض. كما أن البالونات مزودة بتقنيات حديثة تشمل نظام الصندوق الأسود المتصل ببرج المراقبة في مطار البالون، وذلك لضمان أعلى معايير السلامة والأمان للركاب.

يعود تاريخ البالون الطائر في الأقصر إلى 37 عامًا، حيث انطلقت أول رحلة له عام 1988 بقيادة طيارين بريطانيين يعملون لصالح شركة فيرجن البريطانية، التي أسست أول شركة بالون في مصر تحت اسم "بالونزا أوفر إيجبت".

وفي عام 1994، بدأت أولى الشركات المصرية في هذا المجال، حيث تأسست شركة "هدهد سليمان"، تلتها شركة "الماجيك" عام 2003، ثم شركة "سندباد" عام 2005، لتكون الثالثة بأيدي مصرية خالصة.

وتشير التقارير إلى أن الجهات المعنية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة السياح، حيث تم توجيه البالونات إلى مناطق الهبوط الآمنة فور رصد تغيرات في سرعة الرياح.