رفع حالة الطوارئ في الوادي الجديد بسبب التقلبات الجوية

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى، لتلقي الشكاوى من المواطنين فيما يتعلق بالأحوال الجوية، وذلك تزامنا مع تعرض المحافظة لرياح محملة بالأتربة وعواصف ترابية ضربت عدد من المناطق.

وقال الزملوط في بيان له، إن المحافظة تشهد عواصف ترابية واتربة في عدد من المناطق، وذلك بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة.

من جانبها حذرت الوحدة المحلية لمركز الفرافرة، قائدي السيارات نظرا لوجود رياح مثيرة للرمال والأتربة بمركز الفرافرة ومحيطه مع زحف الرمال على مناطق من الطرق السريعة وذلك تجنبا لوقوع أي حوادث مرورية.