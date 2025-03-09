صدمته سيارة.. إصابة مدير مستشفى الفيوم العام الأسبق في حادث سير

الفيوم - حسين فتحي:

أُصيب الدكتور أحمد رياض المنصوري، مدير مستشفى الفيوم العام الأسبق، إثر اصطدام سيارة مسرعة به أثناء عبوره الطريق بشارع أحمد شوقي بمدينة الفيوم.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم شرطة الفيوم أول، يفيد بإصابة الدكتور المنصوري، أخصائي الكلى والمسالك البولية.

وكشفت التحريات أن الضحية تعرض للحادث قرب ميدان السواقي، حيث صدمته سيارة وفر قائدها هاربًا.

تم نقل الدكتور المنصوري إلى إحدى المستشفيات الخاصة، فيما باشرت نيابة بندر الفيوم التحقيق في الواقعة.