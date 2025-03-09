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مصرع طفل أثناء توزيع التمر على الصائمين في السنطة

08:14 م الأحد 09 مارس 2025

سيارة اسعاف

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الغربية - مروة شاهين:

لقي طفل مصرعه في حادث مأساوي أثناء قيامه بتوزيع التمر على الصائمين بطريق قرية بلكيم التابعة لمركز السنطة، حيث صدمته سيارة نقل ألبان، مما أسفر عن وفاته في الحال.

وتلقت مديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بمصرع الطفل يوسف عبد الحميد، تلميذ بالصف الثاني الابتدائي والمقيم بعزبة حسام الخطيب، إثر تعرضه لحادث دهس أثناء قيامه بتوزيع التمر.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما خيمت حالة من الحزن على الأهالي عقب الحادث الأليم.

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