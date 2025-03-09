محافظ الدقهلية يتفقد حي غرب المنصورة -صور

الدقهلية - رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، ديوان رئاسة حي غرب المنصورة، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من الإدارات المختلفة بالحي بعد شكاوى المواطنين المتكررة من تدني مستوى الخدمات.

شملت جولة المحافظ الادارة الهندسية والشئون القانونية ومركز المعلومات لمتابعة العمل بملف التصالح وعدد من الادارات الاخرى.

ورافق المحافظ خلال جولته اللواء محمد صلاح ابو كريشه وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة وأحمد عبد العظيم، رئيس حي غرب المنصورة، والحسيني البغدادي، مدير عام المتابعة والتفتيش بديوان عام المحافظة، حيث اطلع المحافظ خلال الجولة على آليات العمل بالإدارات المختلفة.

وشدد المحافظ على ضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة الاستجابة لشكاواهم، وسرعة الانتهاء من ملف التصالح والتفاعل الفوري مع مطالب واحتياجات المواطنين، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيفًا للرقابة والمتابعة الميدانية لضمان تحقيق أعلى معدلات الأداء في كافة القطاعات الخدمية.

كما وجه بضرورة الالتزام بالشفافية والنزاهة في العمل، والتعامل الفوري مع أي معوقات تواجه المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تطوير منظومة العمل بما يحقق رضا المواطنين ويعزز مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وفي ختام جولته، أشاد اللواء طارق مرزوق، بجهود العاملين بالحي، مؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات لضمان تنفيذ المشروعات والخطط التنموية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين في الدقهلية.