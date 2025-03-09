العثور على دولفين نافق بالسويس ومعهد علوم البحار يستلمه لتحنيطه -صور

السويس- حسام الدين أحمد:

عثر العاملون بقرية سياحية في السويس على دولفين نافق ألقته الأمواج على شاطئ خليج السويس قرب منطقة الزعفرانة، واستلم معهد علوم البحار لخليجي السويس والعقبة الدولفين لتحنيطه، وعرضه ضمن متحف المحنطات البحرية بفرع السويس.

وكان فرع معهد علوم البحار بالسويس برئاسة أحمد عبد الحليم مدير الفرع، تلقى بلاغا يفيد العثور على دولفين نافق على شاطئ قرية بلومار إحدي القري السياحية بخليج السويس قرب الزعفرانة ليلة اليوم الأحد.

ووجهت الدكتورة عبير منير رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة، وتشكيل فريق بحثي متخصص بقيادة الدكتور أمجد شعبان، الباحث بمعمل بيولوجيا المصايد، والذي توجه إلى موقع البلاغ لإجراء المعاينة المبدئية.

وأفاد الفحص أن الدولفين النافق أنثى، يبلغ طولها 210 سم، ومن نوع The Indo-Pacific bottlenose dolphin (Tursiops aduncus) أو الدولفين ذو الأنف الزجاجية.

وجرى التعاون مع جهاز شئون البيئة حيث نقل الدولفين إلى فرع المعهد لخليجي السويس والعقبة، على أن يجري تحنيطه وعرضه ضمن متحف المحنطات البحرية بالفرع، وذلك في إطار جهود المعهد لتعزيز الوعي البيئي والحفاظ على التنوع البحري.