تحتضن محافظة السويس واحد من أهم الصروح الطبية بالقطاع الصحي في إقليم القناة وسيناء ورغم أن عدة محافظات سبقت السويس في المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، إلا أن ذلك الصرح تميز بكونه من أوائل المنشآت الصحية في مصر التي تطبق تقنيات الجيل الخامس "5G" للتشغيل والخدمات التقنية، وهو إنجاز طبي غير مسبوق.

وأصبح مجمع السويس الطبي يطبق تقنيات الجيل الخامس في التشغيل والخدمات الطبية، وهذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي بالقطاع الصحي المصري، وتفتح آفاقًا جديدة للرعاية الصحية الذكية.

منصة تكنولوجية متكاملة

أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن تقنية الجيل الخامس ليست مجرد سرعة إنترنت أكبر، بل هي منصة تكنولوجية متكاملة توفر سرعة فائقة في نقل البيانات، وزمن استجابة شبه لحظي، وقدرة على ربط عدد هائل من الأجهزة الطبية والشبكات في وقت واحد بكفاءة عالية في السياق الطبي.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن تلك التقنية تحقق ربط أجهزة التشخيص والعلاج والمراقبة في الوقت الفعلي، مع تمكين الفرق الطبية من الوصول الفوري لبيانات المرضى والملفات الطبية الإلكترونية، وتشغيل أنظمة ذكية للتشخيص ودعم القرار الطبي بدقة وسرعة غير مسبوقة.

مراقبة ذكية لغرف العناية المركزة

وأشار الدكتور أحمد السبكي في تصريحات صحفية لموقع " مصراوي" أن أهم ما تحققه هو تسريع وتيرة العمل الطبي ورفع كفاءة التشغيل، فهي تمكّن من إدارة البيانات الضخمة القادمة من الأجهزة الطبية بسرعة، وتتيح تنفيذ خدمات الطب عن بُعد بشكل سلس وبدون تأخير، بالإضافة إلى إمكانية تطبيق أنظمة المراقبة الذكية في غرف العناية المركزة وغرف العمليات، وربط كل هذه البيانات بمراكز القيادة والتحكم لاتخاذ قرارات طبية في الوقت الفعلي.

وصول فوري لنتائج المرضى

أما عن استفادة الفريق الطبي من الجيل الخامس يقول رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية إن المنصة التكنولوجية ستمكن الطبيب من الوصول الفوري لنتائج التحاليل والأشعة بصيغتها الكاملة وبأعلى جودة، والتشاور مع أطباء خبراء أو مراكز تميز في محافظات أخرى أو حتى خارج مصر لحظيًا عبر تقنيات الاتصال المرئي عالي الدقة.

وتابع الدكتور السبكي أن فيما بعد سيتمكن الجراحون من استخدام تقنيات الجراحة الروبوتية والتحكم عن بُعد بأعلى درجات الدقة والأمان، بالنسبة لفرق التمريض والفنيين، تسهل التقنية متابعة المؤشرات الحيوية للمرضى في أي وقت ومن أي مكان داخل المستشفى، مما يعزز الأمان الطبي ويقلل زمن الاستجابة في الحالات الحرجة.

سرعة التشخيص والعلاج

وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أن المريض سيشعر بالفرق في عدة جوانب، أولها سرعة التشخيص والعلاج، حيث يمكن إنجاز الفحوصات وتحليلها في لحظات، والحصول على خطة علاجية دقيقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

كما يحقق ذلك تقليل الحاجة للانتقال بين المراكز أو السفر للمحافظات الكبرى من أجل الحصول على خدمات طبية متقدمة، لأن التقنية تمكن الرعاية الصحية من توفير نفس المستوى من الرعاية داخل السويس، والتأثير المهم أيضا أن ذلك سيرفع معدلات الأمان الطبي، لأن المريض سيكون تحت مراقبة لحظية دقيقة طوال فترة وجوده داخل المستشفى.

تجهيز البنية التحتية للعمليات الروبوتية

وشدد السبكي أن هيئة الرعاية الصحة تمضي قدما وتعمل على تجهيز البنية التحتية وغرف العمليات لتطبيق أول جراحات روبوتية في السويس قريبا، وهذه العمليات تستهدف المرضى الذين يحتاجون إلى جراحات دقيقة جدًا، حيث تتيح الروبوتات الطبية مستوى أعلى من الدقة وتقليل فترة التعافي والمضاعفات.

موقع محور بين سيناء والدلتا

وعن اختيار محافظة السويس الطبي لبدء تطبيق تكنولوجيا الجيل الخامس وتجهيزه للعمليات الروبوتية رغم وجود محافظات أخرى سبقتها، أوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أن اختيار السويس كان قرارًا استراتيجيًا، لأنها محافظة ذات موقع جغرافي محوري يربط بين سيناء والدلتا والصعيد، وتتمتع ببنية تحتية حديثة بعد تطوير مجمع السويس الطبي ليكون مركزًا إقليميًا للخدمات الصحية المتقدمة، كما أن نجاح التجربة في السويس سيجعل من السهل تعميمها على باقي المحافظات في خطوات مدروسة.

ربط المراكز الطبية

وكشف الدكتور السبكي عن إمكانية ربط المراكز الطبية والوحدات في السويس عبر تكنولوجيا الجيل الخامس، وكشف أن ذلك هو أحد أهداف التجربة في مجمع السويس الطبي كنموذج أولي، وبمجرد التأكد من جاهزية الشبكات والأجهزة، ستبدأ أعمال ربط المراكز الطبية والوحدات الصحية في السويس عبر الجيل الخامس، مما يعني أن المريض في أي منطقة بالمحافظة سيتمكن من الاستفادة من نفس التقنيات المتقدمة، سواء للتشخيص أو المتابعة أو الاستشارات الطبية.