بسبب هروبها من الدرس.. السجن 7 سنوات لعم قتل ابنة شقيقه بالشرقية

الشرقية -ياسمين عزت:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة العاشرة بمحافظة الشرقية في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، العم المتهم بقتل نجلة شقيقه بقرية العصلوجى التابعة لمركز الزقازيق، بالسجن المشدد 7 سنوات.

تعود أحداث القضية رقم 35896 لسنة 2024 جنح مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 1971 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة أوراق المتهم حسام.س 47 سنة ويعمل مبيض محارة، مقيم بقرية العصلوجى التابعة لمركز الزقازيق إلى محكمة جنايات الزقازيق، لقيامه بقتل الطفلة نجلة شقيقه ملك أحمد.

وتبين في أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليها الطفلة "ملك أحمد سعيد" والتي لم تبلغ من العمر اثنى عشر عاماً عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد بأن انهال عليها بعدد ضربا بعصا خشبية وخرطوم، أصابت الضربات جميع أنحاء جسدها مما أحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.