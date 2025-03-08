إعلان

إصابة 4 أشخاص في حادث على طريق الرواتب بقنا

04:56 م السبت 08 مارس 2025

إسعاف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب 4 أشخاص، اليوم السبت، في حادث انقلاب تروسيكل على طريق مدخل قرية الرواتب، مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب تروسيكل أمام مدخل قرية الرواتب في أبوتشت.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث انقلاب تروسيكل قنا مديرية أمن قنا الإسعاف مستشفى أبوتشت المركزي النيابة العامة إصابة 4 أشخاص
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد
بيان عاجل.. الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالانسحاب من الدوري
تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة