إصابة 4 أشخاص في حادث على طريق الرواتب بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب 4 أشخاص، اليوم السبت، في حادث انقلاب تروسيكل على طريق مدخل قرية الرواتب، مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب تروسيكل أمام مدخل قرية الرواتب في أبوتشت.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.