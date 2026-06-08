لقي شاب يبلغ من العمر 17 عاماً مصرعه غرقاً داخل ترعة السرساوية التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، بعد نزوله للاستحمام عقب انتهاء يوم عمله بأحد المصانع بالمنطقة.

تفاصيل غرق شاب في ترعة السرساوية بالباجور



وأكد أهالي المنطقة لموقع مصراوي، أن الشاب يدعى خلف صلاح خلف محمود، من مواليد عام 2009، ومقيم بقرية الرياض التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية.

وأوضح الأهالي أن الشاب كان يعمل بأحد مصانع الغسالات بقرية كفر الغنامية التابعة لمركز الباجور، ويقيم في شقة مستأجرة بالقرية مع عدد من أقاربه بسبب ظروف العمل.

وأضافوا أنه توجه إلى ترعة السرساوية للاستحمام بعد انتهاء ساعات العمل، إلا أن التيار جرفه داخل المياه، خاصة أنه لا يجيد السباحة.

انتشال جثمان شاب من ترعة السرساوية

ونجحت فرق الإنقاذ والأهالي في انتشال الجثمان من المياه، قبل نقله إلى مستشفى الباجور التخصصي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وسادت حالة من الحزن بين زملائه وأهالي المنطقة فور انتشار نبأ وفاته، خاصة لصغر سنه ووجوده بعيداً عن أسرته من أجل العمل.

وقررت النيابة العامة عرض الجثمان على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة بشكل رسمي، مع نقله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق.

الأسرة تنتظر استلام الجثمان

وانتقلت أسرة الشاب من محافظة الغربية إلى المنوفية لإنهاء إجراءات استلام الجثمان، تمهيداً لنقله إلى مسقط رأسه ودفنه بمقابر العائلة بقرية الرياض التابعة لمركز زفتى، وتواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.