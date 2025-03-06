استعدادات مكثفة لصيف 2025.. محافظ الإسكندرية يرفع جاهزية المدينة لاستقبال المصطافين - صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد في جميع الأحياء وشركات المرافق العامة، لضمان الانتهاء من كافة أعمال الصيانة ورفع كفاءة منظومة الإنارة والنظافة والرصف؛ وذلك في إطار الاستعداد لموسم صيف 2025.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الثاني، الذي عقده اليوم الخميس؛ بحضور كافة الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، لمتابعة مدى الجاهزية لاستقبال المصطافين وتوفير حزمة من الخدمات الجاذبة، لضمان خروج موسم الصيف بالشكل اللائق والأمثل.

وأكد محافظ الإسكندرية على أهمية التنسيق بين مديرية الطرق والإدارة العامة للمرور، للانتهاء الفوري من رصف الطرق المتآكلة وإصلاح الحفر التي قد تعيق حركة المرور.

وشدد على ضرورة سرعة الانتهاء من رفع كفاءة وصيانة شبكة الطرق الرئيسية والفرعية، وتطوير الأرصفة والممرات المخصصة للمشاة، مع تجهيز فرق صيانة متنقلة للاستجابة السريعة في حال حدوث أي مشكلة.

كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة كافة أعمدة الإضاءة بنطاق المحافظة في الطرق الرئيسية والفرعية ومحور المحمودية، مشدداً على أهمية الانتهاء الفوري من صيانة أعمدة الإضاءة لتعمل بكفاءة.

وكلف مسؤولي قطاع النظافة بزيادة ورديات العمل خلال فصل الصيف، وتكثيف دوريات رفع المخالفات، مع وضع سلال جمع مخلفات بطول الكورنيش.

وفيما يتعلق بالرقابة على الأسواق، أكد محافظ الإسكندرية على وجود تنسيق بين كافة الجهات الرقابية المعنية، من مباحث التموين والأحياء، لمنع أي ممارسات احتكارية، وضمان توفير السلع الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة للمواطنين.

وأشار إلى استمرار تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة التجارية والأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.