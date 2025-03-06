المنيا تحارب المخالفات في رمضان.. حملات تموينية مكثفة وضبط ألعاب نارية -صور

المنيا- جمال محمد:

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز خلال شهر رمضان المبارك، لضمان توافر السلع الغذائية وسلامتها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وفقاً للمواصفات المطلوبة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة التحذير من بيع واستخدام الألعاب النارية منعا لحدوث كارثة محققة واستمرار الحملات التموينية بمختلف مراكز المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأسفرت الحملات التموينية التي نُفذت في عدد من المراكز عن تحرير 136 مخالفة تموينية، وضبط 157 صاروخًا متنوع الأحجام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتحرير 74 مخالفة بمركز مطاي وبندر المنيا، منها 72 مخالفة بالمخابز البلدية، شملت نقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم نظافة أدوات العجن والرقف، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم وجود سجلات، وتجميع دقيق، إلى جانب مخالفتين في مجال الأسواق.

وفي مركز ديرمواس، أسفرت الحملات عن تحرير 9 مخالفات تموينية بالمخابز البلدية، تضمنت مخالفة مواعيد العمل خلال شهر رمضان، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ونقص الوزن، كما تم تحرير 11 مخالفة تموينية بقرية نزلة البدرمان، شملت نقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار، وفي بني مزار، شنت الوحدات المحلية حملات على الأسواق والمحلات التجارية بقرى صندفا والحسينية وبني علي، لمنع تداول الألعاب النارية، وتم إعدام المضبوطات حفاظاً على سلامة المواطنين.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص الحملات التموينية على الأسواق والمخابز، وأسفرت عن تحرير 30 محضراً متنوعاً، فيما أسفرت الحملات التموينية بمركز العدوة عن تحرير 10 محاضر بالمخابز البلدية، شملت نقص الوزن وعدم إعطاء بون صرف، إضافة إلى محضرين في مجال الأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.