جنوب سيناء في حالة طوارئ.. أمطار وسيول خفيفة ومشروعات بـ3.5 مليار تحمي المحافظة -صور

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، حالة الطوارئ بكافة مدن المحافظة نتيجة التغيرات الجوية المفاجئة التي تعرضت لها مدن المحافظة، وتساقط أمطار خفيفة بمدينة سانت كاترين، وسيل ضعيف جدا نتيجة تساقط أمطار غزيرة بمنطقة أبو حجاب التابعة لمدينة طور سيناء.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة جنوب سيناء أن الأوضاع مستقرة في جميع المدن، حيث يسود طقس معتدل نهارًا مع غيوم جزئية ورياح نشطة محملة بالرمال الخفيفة تصل سرعتها إلى 35 كيلومترًا في الساعة



وأوضح أن مدينة سانت كاترين تعرضت لأمطار خفيفة استمرت لمدة لم تتجاوز 10 دقائق، ولم تسفر عن أي تجمعات مياه، مؤكدا أن السيل الذي حدث بمنطقة أبو حجاب سار في مجراه الطبيعي وحتى الآن لم يجري حصر أي خسائر له.

وذكر أن جميع الطرق الدولية والساحلية تعمل بشكل طبيعي، ولم يتلق أي إخطارات تفيد غلق أي من الموانئ البحرية على الرغم من ارتفاع الأمواج الذي تراوحت بين 1,75 حتى 2,25 متر نتيجة لنشاط الرياح، مشيرا إلى أن الأنشطة السياحية تسير بشكل طبيعي، سواء كانت بحرية أو سفاري، وجميع السائحين يقومون بتنفيذ برامجهم السياحية و يستمتعون بالأجواء الدافئة على الشواطئ.

وأضاف أنه جرى التنسيق مع رؤساء المدن والتأكد من تطهير مخرات السيول، وجاهزية البحيرات والسدود الصناعية لاستقبال كميات كبيرة من مياه الأمطار أو السيول، إضافة إلى التأكد من جاهزية المعدات الثقيلة للتحرك الفوري في حالة حدوث أي طوارئ.

على جانب آخر، قال المهندس عبد المجيد مصطفى، مدير عام إدارة المياه الجوفية بالمحافظة، إن مشروعات الحماية من أخطار السيول التي جرى إقامتها بالمحافظة، تضمنت أعمال حماية للطرق الدولية والساحلية، وأيضا الطرق الداخلية الرئيسية بالمدن تضمنت تدبيش وصب خرسانة في جوانب الطرق بمناطق احداثيات السيول، وعمل قنوات صناعية حتى تعبر مياه السيول من خلالها دون أن تسير على الطرق، وبذلك لم يوجد أي ضرورة لغلق أي من الطرق في حالة حدوث سيول.

وأوضح أن إحداثيات السيول توجد داخل الظهير الصحراوي بعيدة تماما عن المدن، وجرى إقامة قنوات صناعية ومعابر إيرلندية للتحكم في اتجاهات مجرى السيل، وتوجيهه نحو البحر بعيدا عن المناطق العمرانية، مؤكدا أن مشروعات الحماية التي جرى تنفيذها على مدار السنوات السابقة لم تعرض أي من المنشآت سواء كانت عامة أو سياحية أو خاصة لأي أضرار من ما يقرب من 5 أعوام.

وأكد أن مشروعات الحماية التي جرى تنفيذها بتكلفة تتخطى الـ 3,5 مليار جنيه حققت الهدف منها، وهي حماية المنشآت، والطرق والبنية التحتية من " كهرباء، مياه وصرف صحي"، وتخزين المياه داخل البحيرات للإستفادة منها في أغراض الزراعة، إضافة إلى زيادة منسوب المياه الجوفية المتمثلة في الآبار التي يعتمد عليها في ضخ مياه الشرب بكافة المدن.

وأشار إلى أنه جرى تنفيذ أكثر من 500 عمل صناعي لحماية المحافظة من أخطار السيول، تمثلت في 55 سدة، و15 خزان أرضي، و88 حاجز إعاقة، و36 قناة صناعية، و293 بحيرة جبلية وصناعية، و8 معبر ايرلندي، و13 بربخ بتكلفة إجمالية تصل إلى 3,25 مليار جنيه.

وتابع: بلغت إجمالي السعة التخزينية للبحيرات الصناعية التي جرى إنشاؤها 88 مليون متر مكعب من الماء، وهذه السعة قادرة على استيعاب كافة مياه السيول واستخدامها في أغراض الزراعة والأغراض المختلفة.

ولفت إلى أنه جارِ تنفيذ مجموعة من الدراسات الهيدرولوجية لاستكمال منظومة حماية المحافظة من أخطار السيول، وذلك بمدن "رأس سدر، أبورديس، دهب، نويبع، طابا"، وتتضمن عدد من البحيرات والسدود وحواجز الإعاقة، بالتزامن مع أنه جاري تنفيذ 2 بحيرة صناعية وحاجز توجيه بمنطقة وادي بعبع التابع لمدينة أبورديس بتكلفة 132,8 مليون جنيه، لتخزين 13 مليون متر مكعب من المياه، وحماية المدينة من تدمير البنية التحتية، إضافة إلى رفع كفاءة بعض الأعمال بمدن "طور سيناء، أبورديس، دهب"، بتكلفة 26 مليون جنيه.

جدير بالذكر، أن محافظ جنوب سيناء، وجه بضرورة اتخاذ عدة إجراءات استباقية تحسبًا لحدوث أي طارئ، أو حدوث أية تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة مراجعة خطة تصريف المياه الزائدة ومسارها لتسهيل تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى تكليف مسئولي إدارة الأزمات بالتنسيق مع مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، والتواصل معه على مدار اليوم للوقوف على مجريات الأمور أول بأول.