محافظ أسيوط يتفقد مركز تدريب السلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب -صور

أسيوط - محمود عجمي:

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مركز تدريب السلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وذلك على هامش ملتقى السلامة والصحة المهنية الذي تنظمه مديرية العمل لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالشركة.

رافق المحافظ خلال الجولة علي سيد، وكيل وزارة العمل بأسيوط، والمهندس بهاء أبو النجا، نائب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، والدكتور مصطفى إبراهيم، رئيس حي شرق أسيوط.

حرص المحافظ على تفقد معرض معدات وأدوات السلامة والصحة المهنية بشركة أسيوط لتكرير البترول، والتي تشمل كافة الأجهزة المستخدمة في مجال السلامة والصحة المهنية، مثل وحدة تنفس هواء متنقل، بدلة اقتحام مقاومة للحريق، جهاز إمداد ذاتي بالهواء، قاذف حريق، خوذة وقائية، نقالة إنقاذ متعددة المهام، جوانتي مقاوم للقطع، حذاء مقاوم للكيماويات، أفارول، واقي لحام، واقي وجه، واقي أذن، قناع نصف وجه، قناع كامل للوجه، ونظام تهوية مضاد للانفجار. واستمع إلى شرح مفصل من مسؤولي السلامة والصحة المهنية بالشركة عن التدريبات والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

واستكمل المحافظ جولته بمشاهدة سيناريو لمحاكاة تسريب كلور وسيناريو آخر لعملية تطهير أماكن مغلقة، حيث شاهد تنفيذ السيناريوهات بدقة وكفاءة وسرعة، مما يدل على الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة توفير بيئة عمل آمنة وسليمة في مواقع العمل المختلفة، سواء من خلال الاهتمام بملف السلامة والصحة المهنية وتدريب العاملين في كافة القطاعات على إجراءات الطوارئ.

وشدد على أهمية تضافر الجهود والتعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين ورفع الوعي لدى العاملين بالقطاعات المختلفة، وتدريبهم على إجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظاً على الأرواح وتجنباً لأي مخاطر محتملة.

ودعا كافة المؤسسات والهيئات إلى تعزيز الخبرات في مجال السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع ممثلي الشركات والمصانع والعاملين بها، لحماية العنصر البشري من المخاطر في بيئة العمل والمنشآت، وتوفير بيئة آمنة تحقق الوقاية للعاملين.