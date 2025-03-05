الـ"DNA" يثبت هوية الضحية الثالثة لسفاح المعمورة - صور

الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:

أعلن عصام فراج، محام أسرة المهندس محمد إبراهيم، المشتبه في مقتله على يد المتهم المعروف بسفاح المعمورة في الإسكندرية، ظهور نتيجة عينة البصمة الوراثية "DNA" والتي أثبتت هوية المجني عليه الذي عثر على جثته في شقة بالعصافرة.

وقال "فراج" في تصريح لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، إن نتيجة عينة البصمة الوراثية أثبتت هوية المهندس محمد إبراهيم، بعد مطابقتها مع العينات المأخوذة من أفراد أسرة المجني عليه، مؤكدًا أن الأسرة بدأت التجهيز لإجراءات دفن رفات المجني عليه، لافتًا إلى أن الأسرة فضلت الامتناع عن الظهور الإعلامي نظرًا لحساسية الموقف.

وكانت أسرة المهندس المشتبه في مقتله على يد المتهم المعروف بسفاح المعمورة في الإسكندرية، أجرت عينة البصمة الوراثية "DNA" لمطابقتها مع الجثة المعثور عليها بشقة العصافرة.

وأوضحت منى إبراهيم، شقيقة المهندس المتغيب المشتبه في وفاته، أن المحامي المتهم كان على معرفة بشقيقها في إطار العمل حيث كان عرض عليه خدماته القانونية في إنهاء الإجراءات المتعلقة بتحرير العقود وغيرها من الإجراءات التي تتطلب وجود محام.

وتكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية جهودها لكشف غموض وملابسات جرائم المحامي المعروف بـ"سفاح المعمورة"، وذلك بعد ارتفاع عدد ضحاياه لـ3 جثث.

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