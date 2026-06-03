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اليوم.. إعلان نتيجة صفوف النقل لكافة المراحل التعليمية بالإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

04:00 ص 03/06/2026

إعلان نتيجة صفوف النقل بالاسكندرية

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تعلن مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2025/2026، والتي تشمل الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والفنية.

وكشف الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، في بيان، أنه تقرر إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لكافة المراحل التعليمية اليوم.
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن النتائج ستكون متاحة بشكل موحد أمام الطلاب وأولياء الأمور داخل جميع المدارس على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

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نتيجة امتحانات النقل تعليم الاسكندرية عربي أبوزيد

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