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سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-6-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

كتب- محمد فتحي:

04:14 ص 03/06/2026

أسعار الذهب

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سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-6-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 2-6-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-6-2026 مع بداية التعاملات وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7616 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6665 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5713 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4443 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 53320 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.74% إلى نحو 4509 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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