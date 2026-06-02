وجه المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، الشكر والتقدير للعاملين بفرق الصيانة الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة "المقاولون العرب"؛ تثميناً لجهودهم المكثفة والمتواصلة على مدار 16 ساعة دون توقف، والتي أسفرت عن الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بخط طرد الصرف الصحي الرئيسي بالمنطقة.

وكان الخط الرئيسي -وهو من نوعية GRP بقطر 630 مللم بمحطة الصرف الصحي رقم (11) بمنطقة الكرور الواقعة أمام مطلع كوبري ومحور خزان أسوان البديل في اتجاه منطقة فيلة- قد تعرض لكسر مفاجئ في تمام الساعة الرابعة من فجر اليوم، مما استدعى استنفاراً فورياً لكافة فرق الطوارئ.

خطة مواجهة الأزمة وسير العمل

أُجريت أعمال الإصلاح وفق سيناريو عمل متكامل وجدول زمني محدد، بإشراف مباشر من المهندس رفعت إسماعيل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، وبمتابعة ميدانية من المهندس محمد علي، مدير قطاع الصرف بالشركة، والمهندس محمد عبدون، نائب رئيس شركة المقاولون العرب، وهو ما ساهم في سرعة إنجاز الأعمال طبقاً للخطة الموضوعة.

ونجحت الفرق الفنية في: الانتهاء من تركيب الماسورة الجديدة بدقة عالية، وتنفيذ أعمال التربيط والتثبيت الآمن وفقاً للاشتراطات الفنية القياسية، ووضع خطوط الرمال أسفل وجانبي الماسورة لضمان سلامة التشغيل المستقبلية.

بدء التشغيل التجريبي

وعقب انتهاء الأعمال الفنية، بدأت الشركة في تنفيذ التشغيل التجريبي وضخ المياه تدريجياً، تمهيداً لعودة الخدمة بكامل طاقتها ونظامها الطبيعي للمناطق المتأثرة خلال الساعات القليلة القادمة.

ومن جانبه، أشاد محافظ أسوان بما أظهرته فرق العمل من كفاءة عالية والتزام في التعامل مع هذا العطل الطارئ، ومواصلة العمل ليل نهار لإنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن، بهدف الحد من تأثيرات الانقطاع المؤقت للخدمة على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.