أعلن القيادي في جمعية كادحي كوردستان "كومله" أمجد حسين بناهي، أن مقرات الحزب في وادي "آلانة" التابع لإدارة سوران بمحافظة أربيل تعرضت لهجوم بصاروخين مساء الثلاثاء.

أوضح بناهي، في تصريح لشبكة "رووداو" الإعلامية، أن الهجوم وقع في تمام الساعة 23:00 من مساء الثلاثاء، إذ تعرضت مقرات الحزب في وادي آلانة للقصف بصاروخين.

وأكد أن هذا الاستهداف يأتي ضمن سلسلة الهجمات المستمرة التي تشنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد قواعد الحزب.

وأكد القيادي، أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية، واقتصرت تداعياته على وقوع أضرار مادية فقط في الموقع.

وفي معرض حديثه عن حصيلة الاستهدافات الإجمالية، أضاف بناهي: "منذ اندلاع مواجهتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، استهدفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية قواعد ومقرات جمعيتنا بأكثر من 82 صاروخا وطائرة مسيرة".

وتأتي هذه التطورات في وقت تشير فيه إحصاءات شبكة "رووداو" إلى أن إقليم كردستان قد تعرض لنحو 857 هجوما بطائرات مسيرة وصواريخ منذ بدء الحرب في أواخر فبراير الماضي، مما أسفر عن سقوط 20 قتيلا على الأقل ونحو 130 جريحا.

ووفقا لمصادر إعلامية، فإن هجوما مماثلا استهدف يوم الأحد الماضي مقرات "كومله" في وادي آلانة، بواسطة 4 طائرات مسيرة على الأقل. كما أعلن حزب الحرية الكردستاني "PAK" تعرض أحد مقراته لهجوم صاروخي في 31 مايو.

يأتي هذا التصعيد الإيراني رغم وجود هدنة هشة بين طهران وواشنطن، حيث تواصل إيران استهداف الجماعات الكردية المعارضة في إقليم كردستان، وفقا لروسيا اليوم.