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تعليم البحيرة يحصد 3 مراكز جمهورية في مسابقة الفصحى والخطابة

كتب : أحمد نصرة

03:00 ص 03/06/2026

يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة

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حصدت مديرية تعليم البحيرة، عدد من المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقة الفصحى والخطابة وتعميق دراسة النحو، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

3 مراكز جمهورية لتعليم البحيرة

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن المديرية تواصل تحقيق نتائج متميزة في مختلف المسابقات والأنشطة التعليمية، بفضل الاهتمام بتنمية مهارات الطلاب ورعاية الموهوبين، إلى جانب جهود المعلمين والموجهين في صقل قدرات الطلاب وإعدادهم للمنافسات المختلفة.

وأوضح الديب، أن 3 طلاب مثلوا محافظة البحيرة في المسابقة وحققوا مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، حيث حصلت الطالبة ميرام علاء جبريل، بمدرسة المستقبل الإعدادية بنات التابعة لإدارة بندر كفر الدوار التعليمية، على المركز الأول جمهوريًا للمرحلة الثانوية.

كما حصل الطالب عمر خميس، بإدارة كوم حمادة التعليمية، على المركز الثالث جمهوريًا للمرحلة الإعدادية، فيما حققت الطالبة حنين علي محمد، بمدرسة النور للمكفوفين التابعة لإدارة بندر دمنهور التعليمية، المركز العاشر على مستوى الجمهورية.

إشادة بجهود المعلمين والموجهين

وأشاد وكيل الوزارة، بجهود معلمي وخبراء اللغة العربية والموجهين بجميع الإدارات التعليمية، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس حجم العمل المبذول في دعم الطلاب وتنمية مهاراتهم اللغوية والثقافية.

أهداف المسابقة

وأشار إلى أن مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو، تستهدف رفع مستوى الطلاب في اللغة العربية، وتنمية مهارات التحدث والإلقاء والخطابة، وتعزيز التذوق الأدبي واللغوي، إلى جانب دعم الهوية والانتماء وترسيخ مكانة اللغة العربية لدى الطلاب.

ووجه الديب، التهنئة للطلاب الفائزين ومدارسهم وإداراتهم التعليمية، متمنيًا لجميع طلاب وطالبات المحافظة دوام النجاح والتفوق في مختلف المجالات التعليمية والثقافية.

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يوسف الديب تعليم البحيرة مسابقة الفصحى والخطابة

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