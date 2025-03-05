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بسبب التكدس.. محافظ المنيا يوجه بتحويل المركز الطبي الشرقي لعيادات تخصصية لمرضى التأمين

03:28 م الأربعاء 05 مارس 2025
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  • عرض 9 صورة
    عماد كدواني
  • عرض 9 صورة
    عماد كدواني
  • عرض 9 صورة
    عماد كدواني
  • عرض 9 صورة
    عماد كدواني
  • عرض 9 صورة
    عماد كدواني
  • عرض 9 صورة
    عماد كدواني
  • عرض 9 صورة
    عماد كدواني
  • عرض 9 صورة
    عماد كدواني
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المنيا- جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، المركز الطبي الشرقي، ومركز تدريب طب الأسرة بحي جنوب مدينة المنيا، لبحث سبل استغلاله في دعم خدمات التأمين الصحي وحل مشكلة تكدس المرضى بمستشفى المبرة.

جاءت الجولة عقب زيارة تفتيشية مفاجئة لمستشفى المبرة بمدينة المنيا، واطمأن المحافظ على مستوى الخدمات الطبية المقدمة ومدى انتظام العمل، ووجّه المحافظ بضرورة البدء في أعمال توسعة داخل المستشفى أو توفير مقر بديل، مع تحسين أماكن الانتظار لضمان راحة المرضى، كما كلف بتطوير مبنى المركز الطبى الشرقى ومركز تدريب طب الأسرة ورفع كفاءته لتحقيق أقصى استفادة منه.

وأوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة، أن المبنى يضم 25 غرفة يمكن استغلالها بعد تطويرها لتخفيف الضغط على مقرات هيئة التأمين الصحي.

كما شملت جولة المحافظ تفقد المركز الطبي الغربي بالمنيا، وحرص على الاستماع لشكاوى المرضى ووجّه بسرعة تلبيتها، مشددًا على ضرورة الالتزام بحسن معاملة المرضى وانضباط الأطقم الطبية والتمريض.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، ومسؤولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.

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عماد كدواني المركز الطبي الشرقي المنيا
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