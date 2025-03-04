إغلاق 11 منشأة طبية مخالفة في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أغلقت مديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ 11 منشأة طبية مخالفة، ضمن حملات تفتيش نفذتها إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور عمرو قنديل، خلال الأسبوع الأخير من فبراير.

وشملت الحملة المرور على 294 منشأة، وأسفرت عن تحرير 6 محاضر لمخالفات جسيمة، و44 إنذارًا لمنشآت ذات مخالفات بسيطة، بالإضافة إلى إصدار 16 رخصة جديدة والتحقيق في 15 شكوى من المواطنين.

وأكد الدكتور قنديل عدم التهاون مع أي منشأة لا تلتزم بالاشتراطات الصحية والقانونية، فيما شدد الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، على استمرار الجهود لضمان تقديم خدمات طبية آمنة وذات جودة عالية.