إعلان

إغلاق 11 منشأة طبية مخالفة في كفر الشيخ

11:39 م الثلاثاء 04 مارس 2025

إغلاق منشأة طبية مخالفة أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

إغلاق 11 منشأة طبية مخالفة في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أغلقت مديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ 11 منشأة طبية مخالفة، ضمن حملات تفتيش نفذتها إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور عمرو قنديل، خلال الأسبوع الأخير من فبراير.

وشملت الحملة المرور على 294 منشأة، وأسفرت عن تحرير 6 محاضر لمخالفات جسيمة، و44 إنذارًا لمنشآت ذات مخالفات بسيطة، بالإضافة إلى إصدار 16 رخصة جديدة والتحقيق في 15 شكوى من المواطنين.

وأكد الدكتور قنديل عدم التهاون مع أي منشأة لا تلتزم بالاشتراطات الصحية والقانونية، فيما شدد الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، على استمرار الجهود لضمان تقديم خدمات طبية آمنة وذات جودة عالية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إغلاق منشأة طبية مخالفة إغلاق 11 منشأة طبية مخالفة الصحية في كفر الشيخ حملات تفتيش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟
بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان