حق المواطن.. تحرك عاجل من محافظة الإسكندرية بعد مشاجرة "النصف جنيه" بالأتوبيس الكهربائي

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أصدرت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بيانًا ردًا على ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات لمشاجرة بين كمسري وعدد من الركاب داخل أحد أتوبيسات النقل العام، بسبب "باقي سعر التذكرة".

وأشار البيان إلى أن المحافظة تلقت شكاوى من المواطنين ورصدت تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي توضح التعدي اللفظي من أحد المحصلين وسوء معاملته للركاب في أتوبيس نقل عام رقم 435.

ووجه الفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بسرعة التعامل مع الواقعة ومحاسبة الكمسري، لتقرر الهيئة إيقاف المحصل 10 أيام عن العمل وحرمانه من العمل على الأتوبيس الكهربائي وإحالته للتحقيق الفوري.

وأكد المحافظ أنه لا تهاون في حق أي مواطن وأن اللوائح والقوانين تنص على حسن التعامل مع المواطن في جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية ووسائل النقل العام وأن يكون التعامل وفقاً للاحترام التام للمواطنين.

وأضاف أن الهدف الرئيسي للهيئة هو خدمة الركاب والعمل على تسهيل حركة تنقلهم مع الحفاظ على حق الهيئة في تحصيل قيمة تذكرة الركوب بالطرق القانونية بما ينعكس على الخدمة المقدمة للراكب.

كان نشطاء تداولوا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لمشاجرة بين كمسري وعدد من الركاب داخل أحد أتوبيسات النقل العام غربي الإسكندرية، بسبب "باقي سعر التذكرة".

وأظهرت مقاطع الفيديو التي جرى تداولها على نطاق واسع عبر فيسبوك مشاجرة وصراخ بين الركاب وكمسرى أتوبيس تابع للهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح مواطنون أن الواقعة حدثت أمس بسبب تعدي الكمسري على راكبة لمجرد أنها طالبته بباقي قيمة التذكرة البالغ 50 قرشًا، من إجمالي المبلغ الذي يقدر بـ 14.5 جنيهًا.

وبحسب الراكب مصور تعدى الكمسري على الراكبة بألفاظ وسباب، وحاول الاستعانة بأشخاص بعد تصدي باقي الركاب له، منوهًا أنه أعد شكوى بالواقعة لعدة جهات رسمية.

وأرفق المواطنون صورة التذكرة وعدم حصولهم على باقي قيمة التذكرة، مطالبين محافظة الإسكندرية ومجلس الوزراء وهيئة النقل العام بالتحقيق في الواقعة، متسائلين أين رقابة هيئة النقل العام؟ وأين المفتشين؟.

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