إصابة شخص في حريق مطعم ببني سويف



بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب شخص في العقد الخامس من العمر باختناق، في حريق بأحد المطاعم الشهيرة بمدينة بني سويف الجديدة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق في أحد مطاعم المأكولات الشعبية الشهيرة بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

على الفور تم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، إذ تمت السيطرة على ألسنة النيران التي أتت على محتويات المطعم، ونجم عنها إصابة "هاني.م.إ"، 48 عامًا، باختناق.

تم نقل المصاب إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.