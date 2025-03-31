مديرية أوقاف أسيوط تنفي شائعات تورط خطيب مسجد في جريمة قتل

أسيوط - محمود عجمي:

نفت مديرية أوقاف أسيوط، اليوم الإثنين، صحة الشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول تورط خطيب مسجد في جريمة قتل، وإصابة شخصين آخرين، خلال مشاجرة بقرية المطمر في مركز ساحل سليم.

وأكد الشيخ الدكتور محمود جاهين، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أن غرفة عمليات المديرية رصدت تداول أنباء حول الواقعة، موضحًا أن التحريات كشفت عدم صلة المتهم بالوزارة، حيث لم يكن إمامًا أو خطيبًا متطوعًا، ولم يؤم المصلين يومًا، وإنما يعمل بشركة المياه وكان يتردد على المسجد للصلاة فقط.

وكانت مشاجرة بالأسلحة النارية قد اندلعت بين عائلتين بقرية جزيرة المطمر بسبب خلافات نشأت عن لهو الأطفال، ما أسفر عن مقتل أحمد. أ. ب (32 عامًا) وإصابة كل من رواش. ع. ب (28 عامًا) وحسانين. ب. ح (65 عامًا).

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد بوقوع الحادث، حيث انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى الموقع، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ساحل سليم المركزي، فيما جرى تحويل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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