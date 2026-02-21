خروج جميع مصابي تسمم البوظة من مستشفيات سوهاج

أعلنت مستشفيات سوهاج العام وجرجا العام والعسيرات المركزي عن خروج جميع مصابي تسمم البوظة وعددهم 77 شخصًا، بعد تحسن حالتهم الصحية، وذلك عقب استقبالهم، صباح الجمعة، نتيجة تناولهم مشروب البوظة في قرية المساعيد بدائرة مركز العسيرات جنوبي المحافظة.

أعراض التسمم والإسعاف الفوري

وكان المصابون، بينهم عشرات الأطفال أصغرهم يبلغ عامين، قد تعرضوا لأعراض قيء مستمر وآلام حادة بالبطن وإسهال، بعد تناولهم مشروب البوظة من أحد الباعة بالقرية. وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بالواقعة، وبالفحص أفاد المصابون بتناولهم المشروب قبل ظهور الأعراض، ما أدى إلى تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

متابعة المحافظ والإجراءات القانونية

تفقد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، الحالات المصابة بمستشفى جرجا العام، يرافقه كمال سليمان نائب المحافظ، والدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة، واللواء أحمد إبراهيم، رئيس مركز ومدينة جرجا، للاطمئنان على استقرار حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج.

وأكد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه بائع المشروب المتسبب في الواقعة، وإحالة الأمر للنيابة العامة، مع استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والباعة الجائلين لضمان صحة المواطنين ومنع أي مخالفات تهدد حياتهم.