شهدت مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، بعدما لقي طالب يبلغ من العمر 17 عامًا مصرعه متأثرًا بإصاباته، إثر تعرضه لاعتداء خلال مشاجرة استخدمت فيها أسلحة نارية.

وجرى إخطار اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، بالحادث.

وتلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم الدكتور أمير الكومي، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ باندلاع مشاجرة وسقوط مصاب في حالة حرجة.

انتقال أمني ومعاينة موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة الشاب «وليد»، 17 عامًا، طالب ومقيم بمدينة الخانكة، متأثرًا بإصاباته التي لحقت به جراء الاعتداء خلال المشاجرة.

وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، ووضعه تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.

حزن وغضب بين الأهالي

وخيمت حالة من الحزن والغضب على أهالي الخانكة عقب الحادث، خاصة أن المجني عليه لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره، في واقعة تعكس خطورة تصاعد أعمال العنف واستخدام الأسلحة بين الشباب، وتحول الخلافات إلى أحداث دامية تزهق أرواحًا.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها المكثفة لضبط المتهمين المتورطين في الواقعة، مع استمرار التحريات لكشف تفاصيل الحادث كاملة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.