اقتلعت أشجارًا ولافتات.. عاصفة ترابية تضرب مطروح في أول أيام العيد (صور)

مطروح – محمد البدري:

تعرضت محافظة مطروح، اليوم الإثنين، لموجة طقس سيء في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث تسببت العواصف الترابية العنيفة في اقتلاع عدد من الأشجار واللافتات الإعلانية بمناطق متفرقة، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وفقًا للبيانات الرسمية، بلغت سرعة الرياح نحو 60 كيلومترًا في الساعة، ما أدى إلى سقوط أشجار في عدة شوارع واقتلاع لافتة إعلانية ضخمة، مما تسبب في ارتباك حركة المرور، كما امتدت الرمال من الشواطئ إلى الأرصفة بكميات كبيرة على الطرق الرئيسية.

وأصدرت محافظة مطروح بيانًا رسميًا حذّرت فيه من حالة الطقس غير المستقرة، مشيرةً إلى هبوب رياح شديدة محملة بالرمال والأتربة، ومناشدة المواطنين توخي الحذر على الطرق السريعة، وتجنب الوقوف أو المرور بجوار اللافتات الإعلانية والأشجار والأعمدة المرتفعة.

كما أصدرت مدينة مرسى مطروح تحذيرًا مماثلًا، مطالبةً المواطنين بالابتعاد عن المناطق الخطرة حفاظًا على سلامتهم وسط الأجواء العاصفة.

وأكد رضا جاب الله، رئيس المدينة، أن فرق إدارة تحسين البيئة تعمل بالتنسيق مع نواب رئيس المدينة لإزالة الأشجار واللافتات المتساقطة، رغم الظروف الجوية الصعبة التي تواجه الفرق العاملة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أن منخفضًا جويًا سطحيًا على غرب البلاد تسبب في رياح جنوبية حارة وجافة، أثرت بشكل ملحوظ على الرؤية الأفقية في المناطق المكشوفة.

كما أشارت الهيئة إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر المتوسط، حيث ارتفعت الأمواج إلى ما بين 2 و3 أمتار، مع احتمالية هطول أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية خلال ساعات الليل.

وأوضحت أن درجات الحرارة تجاوزت 30 درجة مئوية في معظم أنحاء المحافظة خلال النهار، مما زاد من تأثير حالة الطقس الحارة وغير المستقرة.