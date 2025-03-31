إعلان

السيطرة على حريق هائل داخل مخزن بلاستيك فى الغربية -صور

01:55 م الإثنين 31 مارس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    السيطرة على حريق هائل داخل مخزن بلاستيك فى الغربية (3)
  • عرض 4 صورة
    السيطرة على حريق هائل داخل مخزن بلاستيك فى الغربية (4)
  • عرض 4 صورة
    السيطرة على حريق هائل داخل مخزن بلاستيك فى الغربية (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الغربية - مروة شاهين:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة قطور محافظة الغربية، من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد النيران داخل مخزن بلاستيك دون إصابات.

تلقت مديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق هائل داخل مخزن بلاستيك.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب حريق هائل داخل مخزن بلاستيك بمدينة قطور دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وتمت عملية التبريد خشية من اندلاع النيران مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الحماية المدنية محافظة الغربية مديرية أمن الغربية حريق هائل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عاجل - وفاة الفنانة إيناس النجار بعد صراع مع المرض
أمطار ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة