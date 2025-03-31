السيطرة على حريق هائل داخل مخزن بلاستيك فى الغربية -صور

الغربية - مروة شاهين:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة قطور محافظة الغربية، من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد النيران داخل مخزن بلاستيك دون إصابات.

تلقت مديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق هائل داخل مخزن بلاستيك.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب حريق هائل داخل مخزن بلاستيك بمدينة قطور دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وتمت عملية التبريد خشية من اندلاع النيران مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.