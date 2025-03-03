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إصابة شخصين بحريق في عقار بالإسماعيلية

11:54 م الإثنين 03 مارس 2025

حريق منزل أرشيفية

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية من السيطرة على حريق اندلع داخل عقار مكون من أربعة طوابق بشارع عبد الحكيم عامر، ما أسفر عن إصابة شخصين.

وكشفت التحريات أن النيران اشتعلت في دراجة بخارية متوقفة أسفل العقار، ما أدى إلى تصاعد الأدخنة بكثافة إلى الطابق الثالث، وامتداد ألسنة اللهب، متسببةً في تلفيات بالمكان.

وانتقل فريق من البحث الجنائي لمعاينة الموقع والتحقيق في أسباب الحريق، وسماع شهود العيان، فيما لم يتم حصر الخسائر حتى الآن.

وأسفر الحادث عن إصابة سما محمد يونس (15 عامًا) بحالة اختناق، وتم إسعافها بموقع الحريق، كما أصيبت مريم محمد يونس (18 عامًا) باشتباه كسر في الكاحل الأيسر، إثر قفزها من شرفة المنزل خوفًا من النيران، وجرى نقلها إلى مستشفى أبو خليفة لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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إصابة شخصين بحريق حريق في عقار بالإسماعيلية الحماية المدنية بالإسماعيلية
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