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محافظ الإسماعيلية يوجّه بتشديد الرقابة على معارض "أهلًا رمضان"

08:42 م الإثنين 03 مارس 2025
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    محافظ الإسماعيلية يوجّه بتشديد الرقابة على معارض أهلًا رمضان (2)
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    محافظ الإسماعيلية يوجّه بتشديد الرقابة على معارض أهلًا رمضان (1)
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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

وجّه اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بمواصلة الرقابة الميدانية على معارض "أهلًا رمضان" بمختلف مدن ومراكز المحافظة، لضمان توفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مخفضة، تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

وفي هذا السياق، نفّذ فريق متابعة مكتب المحافظ، اليوم الإثنين، جولات تفتيشية بمعارض القنطرة شرق، بالتنسيق مع مديرية التموين ورؤساء المراكز، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة ومنع أي زيادات غير مبررة.

وشملت المتابعة أربعة معارض، منها معرضان بقرية جلبانة، وآخر في قرية الأبطال، بالإضافة إلى معرض بمدينة القنطرة القديمة، ضمن الجهود المستمرة لضبط الأسواق خلال فترة المعارض.

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أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية معارض أهلًا رمضان جولات تفتيشية
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