ماس كهربائي يشعل النيران في شقة سكنية بكفر شكر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت قرية برقطا التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، حريق بشقة سكنية بالطابق الثالث بعقار، ما أسفر عن التهام النيران لبعض محتوياتها، وذلك دون حدوث إصابات.

وكشفت المعاينة الأولية، نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثالث بعقار بقرية برقطا التابعة لمركز كفر شكر.

وانتقلت قوات الأمن ورجال الحماية المدنية، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

كما انتقلت سيارة إسعاف لسرعة التعامل مع أية حالة من حالات الاختناق، كما تمت أعمال التبريد بموقع الحريق لمنع نشوبه مرة أخرى، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي بأحد الأجهزة الكهربائية بالشقة، وانتدبت النيابة المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.