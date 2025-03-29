مصرع شخص وإصابة 5 في تصادم سيارة و"توك توك" بأسيوط (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون، اليوم السبت، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ومركبة توك توك على طريق أسيوط/ ديروط الزراعي، بالقرب من مدخل قرية بني سند.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة عن وقوع الحادث ووجود حالة وفاة وعدد من المصابين.

انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة تبين تصادم سيارة ملاكي بتوك توك، ما أسفر عن مصرع "عرفة.ر.م" (18 عامًا)، وإصابة كل من "محمد.ش.م" (15 عامًا)، و"شعيب.م.ع" (30 عامًا)، و"هدى.م.ا" (48 عامًا)، و"مروة.م.م" (29 عامًا)، و"رابحة.ع.م" (25 عامًا).

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.