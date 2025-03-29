بالصور - سيول متوسطة تضرب وادي عراضة في جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

تعرضت منطقة وادي عراضة التابعة لمدينة دهب بجنوب سيناء، اليوم السبت، لأمطارغزيرة، أسفرت عن حدوث سيل متوسط الحدة بالمنطقة.

وقال اللواء مصطفى عابدين، رئيس مدينة دهب، إن المدينة تشهد تقلبات جوية مع نشاط الرياح دون تساقط أمطار، وتعرضت منطقة عراضة الواقعة بين مدينة دهب وسانت كاترين، والتي تقع على بعد 150 كيلو من المدينة داخل العمق الصحراوي، لتساقط أمطار غزيرة على قمم الجبال، مما أدى إلى تساقط شلالات من المياه من قمم الجبال على هيئة سيل متوسط الحدة.

وأكد رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن السيل لم يعترض أيمن الطرق الرئيسية أو الدولية، ويسير في مجراه الطبيعي، ولم يسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية، ويجري متابعته اتجاه سير المياه، لتحديد كميات المياه التي سيجري تخزينها جراء هذا السيل، وذلك بالتنسيق مع إدارة المياه الجوفية.

وأوضح أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى بالمدينة، وجاهزية معدات الحملة الثقيلة، للتدخل السريع في حالة حدوث أي طوارئ، خاصة أنه يوجد تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تساقط أمطار رعدية خلال الساعات المقبلة.

وتسود محافظة جنوب سيناء اليوم، أجواء غير مستقرة، وجرى رفع حالة الطوارئ القصوى في كافة القطاعات المعنية لمواجهة التقلبات الجوية بعد تعرضها لطقس غائم جزئي، ونشاط الرياح على فترات متقطعة.

ووجه الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ الرئيسية والفرعية، واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي طوارئ محتملة، مراجعة مجرى السيول، والسدود والبحيرات للتأكد من تطهيرها، إضافة إلى جاهزية المعدات وحدات الطوارئ للتعامل مع أي طوارئ، والمتابعة على مدار الساعة.

كما أكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن المحافظة يسودها طقس مائل للحرارة نهارًا معتدل ليلًا بكافة المدن، وجرى رفع درجة الاستعداد القصوى بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تساقط أمطار رعدية، للتعامل مع الأمطار وسرعة رفعها لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين على مدار اليوم،

وأوضح أن جميع الطرق الدولية والرئيسية بالمحافظة تعمل بشكل طبيعي، وجرى التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية والرادارات على طول الرئيسية والدولية، وتحذير مرتادي الطرق باتخاذ الحيطة والحذر خلال القيادة، والحد من السرعة نظرًا لنشاط الرياح، وجرى التنسيق مع رؤساء المدن لمراجعة معدات الحملة، والتأكد من جاهزيتها للتحرك الفوري في حالة تساقط أمطار.







