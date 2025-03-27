بالصور- محافظ أسوان يشهد احتفال الأوقاف بليلة القدر

أسوان – إيهاب عمران:



شهد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، فعاليات الاحتفال بليلة القدر والذى نظمته مديرية الأوقاف بمسجد الحاج حسن، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، والشيخ سمير خليل مدير مديرية الأوقاف.



وقدم الدكتور إسماعيل كمال أسمى التهانى القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى، وللقيادات الحكومية والتنفيذية، ولأهالى أسوان بهذه الليلة المباركة وقرب حلول عيد الفطر المبارك.



وأكد محافظ أسوان على ضرورة استثمار روح الجد والاجتهاد وتكثيف الأعمال الصالحة التى نستحضرها فى هذه الأيام الجليلة لتكون دستور عمل وأسلوب حياة ينظم كافة علاقاتنا وتعاملاتنا بما يعود بالخير والنفع والإيجاب على مجتمعنا الأسوانى,



وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ الشاذلي طلحة إمام وخطيب المسجد، أعقبها كلمة لمدير الأوقاف، والتى أكد فيها فضل ليلة القدر ومكانتها العظيمة باعتبارها من أهم المنح والعطايا الإلهية التى أنعم بها المولى عز وجل على رسوله الكريم وأمته الإسلامية حيث تعد خيراً من ألف شهر، مشيراً إلى بيان الحكمة من هذه الليلة لتكون حافزاً لمداومة الاجتهاد فى العبادة والسعي للتقرب إلى الله تعالى بالدعاء وبمختلف أنواع الطاعات في كل الأوقات، وخاصة في العشر أيام الأخيرة من الشهر الفضيل.



ودعا الحاضرون الاحتفالية المولى عز وجل بأن يحفظ مصرنا الغالية ويديم عليها نعم الأمن والأمان والاستقرار لتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات.



واختتمت فعاليات الاحتفال بتقديم مجموعة من الابتهالات الدينية للشيخ خالد الدسوقى، تناولت الأدعية وقصائد المدح والثناء على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.







