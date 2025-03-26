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بعد مصادرة المحافظ عربة كارو.. حملة في الدقهلية لضبط النباشين بشوارع المنصورة

03:32 م الأربعاء 26 مارس 2025
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الدقهلية- رامي محمود:

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية، اليوم حملة مكبرة بنطاق حي شرق وغرب المنصورة ومدينة طلخا، لضبط النباشين الذين يستخدمون التروسيكلات في أعمال فرز القمامة العشوائي، مما يتسبب في انتشار المخلفات وتشويه المظهر الحضاري، وذلك بعد قيام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بضبط عربة كارو يقوم صاحبها بنثر القمامة فى الشارع .

أشرف على الحملات اللواء عماد عبد الله، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بمشاركة محمد حمص، مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، حيث استهدفت الحملات عدة مناطق، شملت حي شرق المنصورة، حي غرب المنصورة، ومدينة طلخا.

وأسفرت الحملة عن ضبط 9 تروسيكلات وعربة كارو، ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد النباشين المضبوطين، مع مصادرة المعدات والتروسيكلات المستخدمة في تلك الأعمال غير المشروعة، وذلك لضمان الحد من هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على نظافة البيئة والصحة العامة.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار هذه الحملات بشكل دوري، في إطار خطة متكاملة للحفاظ على النظافة والمظهر الجمالي للمدن، وذلك لحين دمج هذا القطاع الغير الرسمي ضمن منظومة النظافة الرسمية مع ضرورة توعية ودعوة المواطنين للتعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مظاهر غير حضارية تعيق جهود الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية.

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حملة لضبط النباشين الدقهلية المنصورة
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