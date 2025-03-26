محافظ الفيوم يرفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى استعدادًا لعيد الفطر

الفيوم - حسين فتحى:

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على ضرورة رفع درجة التأهب إلى الدرجة القصوى بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والقرى، استعداداً لعيد الفطر المبارك، وتكثيف التواجد المروري على الطرق الرئيسية والطرق المؤدية للمناطق السياحية والأثرية، مشدداً على ضرورة التواجد الميداني لكافة القيادات التنفيذية والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين، وكذا اليقظة التامة والتصدي بحزم لجميع محاولات التعدي على الأراضي الزراعية طوال فترة العيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، ووكلاء الوزارات، ورؤساء القطاعات ومديري عموم الجهات ذات الصلة، لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، و كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والعميد أشرف مرسي مدير إدارة مرور الفيوم، والعميد محمد ماجد مدير الحماية المدنية، والعقيد مصطفى عبد العظيم مدير شرطة المرافق.

وجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، بتكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول، للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة، كما شدد المحافظ على رؤساء مجالس المدن بضرورة التواجد الميداني للتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين، وكذا اليقظة التامة والتصدي بحزم لجميع محاولات التعدي على الأراضي الزراعية بالتبوير أو التشوين أو البناء، وإزالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع قوات الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية في رصد مخالفات البناء والتعامل الفوري معها.



كما وجه "الأنصاري"، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، والشوادر، والمجازر، ومحلات عرض وبيع الأسماك المملحة والمدخنة، والمنتجات الحيوانية، والدواجن، للتأكد من سلامة وجودة المعروض من هذه المنتجات وصلاحيته للاستهلاك الآدمي، حفاظاً على سلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها، كما كلف المحافظ، مدير مديرية التموين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للمتابعة اليومية والتأكد من انضباط واستقرار الأسعار، وتوافر السلع الأساسية، والمحروقات، واسطوانات البوتاجاز، بالكميات التي تكفي احتياجات المواطنين، مع استمرار معارض وشوادر بيع السلع الغذائية حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة رفع كافة أنواع الإشغالات، وتكثيف الحملات لمنع تكرارها، لتحقيق السيولة المرورية، مع تكثيف الحملات والتواجد المروري على الطرق العامة وفي الميادين، وبالطرق المؤدية للمناطق السياحية والأثرية، لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، ووجه مدير مديرية الشباب والرياضة، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية، لتوفير فرق للإنقاذ بمنطقة بحيرة قارون وبحيرتي الريان، حفاظاً على أرواح المترددين على هذه المناطق.

كما وجه المحافظ، مدير مديرية الصحة، برفع حالة الطوارئ داخل كافة المستشفيات، والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، وزيادة عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ وخدمات نقل الدم، مع فتح أقسام الاستقبال على مدار الساعة لاستقبال الحالات المرضية المفاجئة، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة، للتدخل السريع في الحالات الطارئة، فضلاً عن تكثيف حملات الرقابة على الأغذية بمختلف المراكز والمدن والتجمعات والحدائق العامة.

وأكد المحافظ، رفع درجة الاستعداد بقطاعات المرافق "المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز"، على أن يستمر العمل بكل قطاعات المرافق والخدمات والوحدات المحلية على مدار 24 ساعة، لسرعة التجاوب الفوري مع أية أعطال أو أحداث طارئة، واتخاذ إجراءات حلها فوراً، موجهاً مسئولي شركة مياه الشرب بتدبير سيارات مياه، تحسباً لأي أحداث طارئة، وإخطار سكرتير عام المحافظة بنوبتجيات عمل هذه السيارات، كما وجه رؤساء المدن، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، لتجهيز الساحات التي ستؤدى فيها صلاة العيد، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها.