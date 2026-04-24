إعلان

فريق طبي بأسيوط يستخرج إبرة خياطة لفتاة من منطقة خطرة (صور)

كتب : محمود عجمي

08:22 م 24/04/2026
    استخراج إبرة خياطة استقرت قرب الشريان الكبدي
    فريق الجراحة بجامعة أسيوط
    استخراج إبرة خياطة استقرت قرب الشريان الكبدي
    استخراج إبرة خياطة استقرت قرب الشريان الكبدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجح فريق طبي بقسم الجراحة العامة بالمستشفى الرئيسي التابع لجامعة أسيوط في إجراء عملية جراحية دقيقة لاستخراج "إبرة خياطة" اخترقت جدار المعدة واستقرت في موضع شديد الخطورة بالقرب من الشريان الكبدي والوريد البابي الكبدي، وذلك باستخدام المنظار الجراحي.

رعاية طبية وإشراف أكاديمي

جاء هذا الإنجاز الطبي تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والأستاذ الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والأستاذ الدكتور خالد عبد العزيز، مدير المستشفى الرئيسي، والأستاذ الدكتور سمير عمار، رئيس قسم الجراحة العامة.

حالة نادرة وألم مستمر

استقبل المستشفى الرئيسي فتاة تبلغ من العمر 30 عامًا، تعاني من آلام حادة ومزمنة بالبطن، وبالفحص تبين أنها ابتلعت إبرة خياطة عن طريق الخطأ منذ نحو 40 يومًا، ما تسبب في معاناة مستمرة.

تشخيص دقيق بمساعدة الأشعة

أظهرت الفحوصات والأشعة المقطعية اختراق الإبرة لجدار المعدة واستقرارها في منطقة تشريحية بالغة الحساسية بجوار الشريان الكبدي والوريد البابي الكبدي، ما استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلًا.

فريق طبي متعدد التخصصات

شارك في إجراء العملية فريق من قسم الجراحة العامة، إلى جانب فرق الأشعة التشخيصية والتداخلية والتخدير، بالإضافة إلى طاقم التمريض وفنيي الأشعة، باستخدام أحدث التقنيات الطبية.

المنظار بديل الجراحة التقليدية

فضل الفريق الطبي استخدام المنظار الجراحي بدلًا من فتح البطن التقليدي، لما يوفره من دقة أعلى وتقليل المضاعفات وفترة التعافي، حيث تم تحديد موقع الإبرة بدقة شديدة.

نجاح العملية وخروج سريع

تمكن الفريق من استخراج الإبرة بالكامل عبر ثلاث فتحات صغيرة فقط دون أي إصابة للأوعية الدموية الحيوية، وتماثلت المريضة للشفاء وغادرت المستشفى في اليوم التالي.

تأكيد على كفاءة المستشفيات الجامعية

يعكس هذا النجاح كفاءة الأطقم الطبية بجامعة أسيوط، وقدرتها على التعامل مع أدق وأصعب الحالات الجراحية باستخدام أحدث التقنيات الطبية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة أسيوط جراحة المناظير إبرة خياطة الشريان الكبدي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من منة شلبي بعد وفاة والدها
زووم

أول تعليق من منة شلبي بعد وفاة والدها
من التأسيس للتحدي بحفل "أم كلثوم".. الأهلي في مواجهة الإنجليز
رياضة محلية

من التأسيس للتحدي بحفل "أم كلثوم".. الأهلي في مواجهة الإنجليز
إبراهيم تاتليس يحرم أولاده من الميراث ويتركه للدولة.. تعرف على التفاصيل
زووم

إبراهيم تاتليس يحرم أولاده من الميراث ويتركه للدولة.. تعرف على التفاصيل
"معادلة رونالدو".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام كريستال بالاس
رياضة عربية وعالمية

"معادلة رونالدو".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام كريستال بالاس
من القصور الملكية إلى متاحف عالمية.. 5 تحف معمارية تفتح أبوابها للجمهور
علاقات

من القصور الملكية إلى متاحف عالمية.. 5 تحف معمارية تفتح أبوابها للجمهور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نزع الأسلحة النووية وحل الدولتين.. 10 رسائل مهمة من الرئيس السيسي خلال اجتماع نيقوسيا