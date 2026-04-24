نجح فريق طبي بقسم الجراحة العامة بالمستشفى الرئيسي التابع لجامعة أسيوط في إجراء عملية جراحية دقيقة لاستخراج "إبرة خياطة" اخترقت جدار المعدة واستقرت في موضع شديد الخطورة بالقرب من الشريان الكبدي والوريد البابي الكبدي، وذلك باستخدام المنظار الجراحي.

رعاية طبية وإشراف أكاديمي

جاء هذا الإنجاز الطبي تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والأستاذ الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والأستاذ الدكتور خالد عبد العزيز، مدير المستشفى الرئيسي، والأستاذ الدكتور سمير عمار، رئيس قسم الجراحة العامة.

حالة نادرة وألم مستمر

استقبل المستشفى الرئيسي فتاة تبلغ من العمر 30 عامًا، تعاني من آلام حادة ومزمنة بالبطن، وبالفحص تبين أنها ابتلعت إبرة خياطة عن طريق الخطأ منذ نحو 40 يومًا، ما تسبب في معاناة مستمرة.

تشخيص دقيق بمساعدة الأشعة

أظهرت الفحوصات والأشعة المقطعية اختراق الإبرة لجدار المعدة واستقرارها في منطقة تشريحية بالغة الحساسية بجوار الشريان الكبدي والوريد البابي الكبدي، ما استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلًا.

فريق طبي متعدد التخصصات

شارك في إجراء العملية فريق من قسم الجراحة العامة، إلى جانب فرق الأشعة التشخيصية والتداخلية والتخدير، بالإضافة إلى طاقم التمريض وفنيي الأشعة، باستخدام أحدث التقنيات الطبية.

المنظار بديل الجراحة التقليدية

فضل الفريق الطبي استخدام المنظار الجراحي بدلًا من فتح البطن التقليدي، لما يوفره من دقة أعلى وتقليل المضاعفات وفترة التعافي، حيث تم تحديد موقع الإبرة بدقة شديدة.

نجاح العملية وخروج سريع

تمكن الفريق من استخراج الإبرة بالكامل عبر ثلاث فتحات صغيرة فقط دون أي إصابة للأوعية الدموية الحيوية، وتماثلت المريضة للشفاء وغادرت المستشفى في اليوم التالي.

تأكيد على كفاءة المستشفيات الجامعية

يعكس هذا النجاح كفاءة الأطقم الطبية بجامعة أسيوط، وقدرتها على التعامل مع أدق وأصعب الحالات الجراحية باستخدام أحدث التقنيات الطبية.