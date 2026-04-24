أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان بمحافظة المنيا، مساء اليوم الجمعة 24 أبريل 2026، نتائج فرز الأصوات، والتي كشفت عن منافسة قوية بين المرشحين في مختلف الفئات، مع تصدر عدد من الأسماء المشهد الانتخابي بفوارق واضحة.

نتائج الفرز وإجمالي الحضور

وأوضحت اللجنة، برئاسة المستشار الحسن كمال محمد وعضوية جمال محمد عبد الرحيم، أن إجمالي عدد الحاضرين بلغ 212 عضوًا، وجاءت جميع الأصوات صحيحة في فئة أكثر من 15 عامًا دون تسجيل أي أصوات باطلة.

فئة أكثر من 15 عامًا

أسفرت النتائج عن تصدر الدكتور محمد مختار عبد الوكيل بحصوله على 127 صوتًا، يليه الدكتور محمود راجل بـ54 صوتًا، ثم الدكتور عبد الرحيم حسين بـ28 صوتًا، فيما توزعت باقي الأصوات على المرشحين الآخرين.

فئة أقل من 15 عامًا

وفي فئة «أقل من 15 عامًا» على مستوى النقابة الفرعية بالمنيا، بلغ عدد الأصوات الصحيحة 211 صوتًا مقابل صوت باطل واحد، حيث جاء الدكتور عبد الرحمن عوض في المركز الأول بـ175 صوتًا، تلاه الدكتور محمد عزت بـ171 صوتًا، ثم صموئيل بطرس بـ76 صوتًا.

كما تصدر الدكتور محمد علاء القائمة بـ182 صوتًا، يليه الدكتور أمل قداح بـ152 صوتًا، ثم الدكتور يوسف حمزة بـ130 صوتًا، وسط تقارب نسبي بين باقي المرشحين.

انتخابات النقابة العامة

وعلى مستوى انتخابات النقابة العامة لفئة «أقل من 15 عامًا»، سجلت اللجنة 210 أصوات صحيحة مقابل صوتين باطلين، وجاءت الدكتورة نشوى جمال في الصدارة بـ131 صوتًا، تلتها الدكتورة راوية مختار بـ111 صوتًا، ثم الدكتور محمود الهنداوي بـ104 أصوات.

شفافية في عملية الفرز

وأكدت اللجنة المشرفة أن أعمال الفرز جرت وسط شفافية كاملة، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان النتائج النهائية عقب اعتمادها رسميًا من الجهات المختصة.