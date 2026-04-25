شهدت قرية المفرجية التابعة لمركز قوص بمحافظة قنا حادثًا مأساويًا أثناء تنفيذ أعمال داخل بئر للصرف الصحي، بعدما سقط عدد من العاملين داخله، في واقعة كادت أن تتحول إلى كارثة لولا سرعة التدخل وإنقاذهم.

بلاغ واستنفار أمني

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بسقوط عدد من الأشخاص داخل بئر الصرف الصحي أثناء عملهم بالقرية، ما أسفر عن حالة من الاستنفار في موقع الحادث.

انتقال قوات الإنقاذ

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص أن بئر الصرف الصحي يصل عمقها إلى نحو 13 مترًا، وسقط بداخلها في البداية شخصان أثناء العمل، قبل أن يحاول زملاؤهما التدخل لإنقاذهما، إلا أنهم تعرضوا للاختناق وسقطوا جميعًا داخل البئر.

إصابات واختناق العمال

وأسفرت الحادثة عن إصابة مهندس و3 عمال بحالات اختناق متفاوتة، نتيجة استنشاق غازات داخل البئر أثناء أعمال الصيانة.

عملية إنقاذ ونقل للمستشفى

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال المصابين من داخل البئر، وسط جهود مكثفة من الأهالي وقوات الإنقاذ، وتم نقلهم إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

التحقيقات

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع أثناء تنفيذ أعمال داخل البئر دون اتخاذ احتياطات كافية للسلامة المهنية، ما أدى إلى تسرب غازات واختناق العاملين.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي بدأت في مباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، ومدى الالتزام بإجراءات السلامة خلال العمل.