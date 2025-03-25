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إصابة عاملين سقطا من عقار في أسيوط الجديدة

09:19 م الثلاثاء 25 مارس 2025

إصابة عاملين سقطا من عقار في أسيوط الجديدة

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أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب عاملان، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطهما من الطابق الخامس في إحدى العمارات بمدينة أسيوط الجديدة.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مدينة أسيوط الجديدة، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بسقوط شخصين من الطابق الخامس أثناء تأديتهما العمل.

انتقل ضباط القسم وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة والفحص إصابة كل من "عبدالرحمن. م. ج" (19 عامًا) و"حسين. ي. ح" (19 عامًا). تم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج اللازم. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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