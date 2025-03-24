محافظ أسوان: تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمطاعم خلال عيد الفطر (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

ترأس اللواء د. إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الاجتماع الدوري للجنة الدائمة لضبط الأسعار، ضمن الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف الرقابة وتنفيذ حملات تفتيشية صباحية ومسائية على الأسواق والمطاعم ومنافذ بيع السلع الغذائية والاستهلاكية، لضمان توافرها ومنع المغالاة أو التلاعب بالأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. كما شدد على التصدي لعمليات الاحتكار، ومتابعة التزام المعارض والمجمعات الاستهلاكية بالتخفيضات المقررة، وضمان استمرار تقديم خدماتها خلال فترة العيد.

وأوضح المحافظ أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توفير السلع الأساسية والاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين، وفقًا لتعليمات رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي.

كما كلف الجهات المعنية واللجان المختصة بمتابعة جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع ضمان توفير الكميات اللازمة من أسطوانات البوتاجاز، ومراقبة منظومة الخبز، لضمان استقرار الأسواق وخدمة المواطنين في محافظة أسوان.