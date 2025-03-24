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محافظ جنوب سيناء يكرّم الأمهات المثاليات ويوزع 7 رحلات عمرة (صور)

08:31 م الإثنين 24 مارس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محافظ جنوب سيناء يكرّم الأمهات المثاليات
  • عرض 9 صورة
    محافظ جنوب سيناء يكرّم الأمهات المثاليات
  • عرض 9 صورة
    محافظ جنوب سيناء يكرّم الأمهات المثاليات
  • عرض 9 صورة
    محافظ جنوب سيناء يكرّم الأمهات المثاليات
  • عرض 9 صورة
    محافظ جنوب سيناء يكرّم الأمهات المثاليات
  • عرض 9 صورة
    محافظ جنوب سيناء يكرّم الأمهات المثاليات
  • عرض 9 صورة
    محافظ جنوب سيناء يكرّم الأمهات المثاليات
  • عرض 9 صورة
    محافظ جنوب سيناء يكرّم الأمهات المثاليات
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جنوب سيناء - رضا السيد:

كرّم الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، عددًا من الأمهات المثاليات، ووزع 7 رحلات عمرة مقدمة من حزب مستقبل وطن، خلال مائدة إفطار جماعية نُظمت بمدينة شرم الشيخ تحت شعار "كلنا واحد"، بحضور قيادات تنفيذية وأمنية ونواب البرلمان.

كما شمل التكريم الطلاب المتفوقين الفائزين في مسابقة أوائل الطلاب التي أطلقها الحزب على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أهمية العمل الجاد لدعم مسيرة التنمية في سيناء ومصر، مشيدًا بدور الأحزاب في دعم المواطنين وتعزيز الاستقرار.

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تكريم الأمهات المثاليات جنوب سيناء رحلات عمرة خالد مبارك
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