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جولة تفقدية لمستشفى دكرنس العام لمتابعة سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية -صور

12:59 م الإثنين 24 مارس 2025
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    جولة تفقدية لمستشفى دكرنس العام (5)
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    جولة تفقدية لمستشفى دكرنس العام (4)
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الدقهلية ـ رامي محمود:

وجه الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، لجنة موسعة من إدارة الطب العلاجي وإدارة المستشفيات تحت إشراف الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، لتفقد مستشفى دكرنس العام ؛ لمتابعة سير العمل خلال شهر رمضان .

شمل المرور جميع أقسام المستشفى بداية من الاستقبال، والطوارئ، والعناية المركزة، وقسم التعقيم المركزي، والأقسام الداخلية، والحضانات، الكلى، وذلك للوقوف على صلاحية الأجهزة، وتوافر الأدوية، والمستلزمات الطبية، وتوافر الأكسجين، ورفع معدلات الانضباط والالتزام بالزي الرسمي وتوفر الادوية والمستلزمات.

كما قامت لجنة من إدارة الاشعة بالمديرية خلال المرور بمعاينة المكان الذى تم تخصيصه لاستقبال جهاز أشعة الماموجرام من قبل الوزارة .

وعقب انتهاء الجولة اجتمع الفريق مع مديرة المستشفى الدكتورة رباب الدمناوى، والفريق المعاون لها لمناقشة وبحث مؤشرات الأداء وحسن سير العمل.

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مستشفى دكرنس العام المستلزمات الطبية الدقهلية
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