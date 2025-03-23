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حريق يلتهم معرض "أهلا رمضان" بملوي للمرة الثانية والمعمل الجنائي يبدأ التحقيقات -صور

01:49 م الأحد 23 مارس 2025
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المنيا- جمال محمد:

يواصل المعمل الجنائي بمركز ملوي التابع لمحافظة المنيا، فحص موقع معرض أهلا رمضان المحترق، بعد تكرار الحادث للعام الثاني على التوالي، للوقوف على أسبابه.

وشهد المعرض صباح اليوم، حريقاً هائلا تسبب في تفحم كافة محتوياته من سلع وثلاجات وأجهزة، مما تسبب في حالة من التساؤلات وسط المواطنين حول الحادث وتكراره.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في أحد معارض "أهلًا رمضان"، بمركز ومدينة ملوي، ومحاولة الأهالي السيطرة عليه.

انتقلت قوات الحماية المدنية لإخماد الحريق، ومنع امتداده للمنازل المجاورة، ولم يسفر عن إصابات أو وفيات، وتسبب في حرق البضائع والسلع

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق، وفرض كردونًا حول موقع الحريق لحين انتهاء المعمل الجنائي من فرض ملابسات اندلاع الحريق والوقوف على أسبابه.

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