بالصور.. آخر جهود حملات إزالة التعديات على الأراضي فى أسوان

أسوان – إيهاب عمران:

استكملت الوحدات المحلية لمدن ومراكز محافظة أسوان، جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن فعاليات المرحلة الأولى من الموجه الـ 25 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبناءً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وتعليمات اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، وأسفرت الجهود عن إزالة 203 حالات تعدى بمساحة 171 ألف و 463 م2 بمختلف المراكز والمدن.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان، بإزالة 20 حالة بمساحة 6700 م2 بنطاق حى جنوب وقروى أبو الريش وذلك وسط مشاركة للأجهزة الأمنية ، ونواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء والقرى ، والفنيين والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بحملة لإزالة حالة تعدى على قطعة أرض زراعية بمساحة 4 آلاف م2 بناحية قرية السبيل، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى.

وفى السياق ذاته قامت الوحدة المحلية لمدينة أبوسمبل السياحية بقيادة سيد سعدى بالإزالة الفورية لـ 5 حالات على أراضى أملاك الدولة بمساحة 800 م2، مع رفع التشوينات بالتنسيق مع الأجهزة الشرطية، واتخاذ اللازم حيال المخالفين.